Secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, nel 2025 sono stati registrati circa 355 mila neonati, con un tasso di fecondità di 1,14 figli per donna, il livello più basso mai raggiunto finora. Quattro anni di promesse e annunci si sono succeduti, mentre i numeri della natalità continuano a scendere. La situazione viene commentata da un rappresentante politico del Movimento 5 Stelle, che ha evidenziato il crollo delle nascite in rapporto alle promesse fatte nel corso degli anni.

Oggi La Stampa pubblica i dati Istat sulla natalità: 355mila nati nel 2025, tasso di fecondità a 1,14 figli per donna, il minimo storico. Nel 2080 saremo 45 milioni di abitanti». Così in una nota la vicepresidente M5S Vittoria Baldino. «Contemporaneamente - aggiunge - l’inflazione è salita al 2,7%, massimo da settembre 2023, e il debito pubblico ha raggiunto il nuovo record di 3.158 miliardi di euro. Meloni dice di preoccuparsi per i giovani che emigrano e per la natalità. Ma oltre alla preoccupazione e agli annunci bisognerebbe avere un piano e metterlo in pratica, cosa che in questi quattro anni di governo ha dimostrato di non saper fare. I cosiddetti Stati Generali della natalità, la ministra per la famiglia; l'annunciata "rivoluzione culturale" sulla genitorialità sono state solo bandierine e titoli di giornale». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Baldino (M5S): "Con Meloni minimo storico di nascite, quattro anni di annunci"

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