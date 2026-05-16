Bacchiglione e Brenta | 2000 lucci rilasciati per salvare i fiumi

Nel corso delle ultime settimane, sono stati rilasciati circa 2000 lucci nei fiumi Bacchiglione e Brenta, con l’obiettivo di incrementare la popolazione di questa specie. Le iniziative fanno parte di un progetto più ampio di tutela ambientale e gestione delle acque dolci. Al momento, si stanno definendo le modalità di gestione delle aree interessate, con un bando per individuare gli enti o le associazioni che si occuperanno di circa 120 chilometri di fiumi. Restano aperte le questioni relative alle future normative sulla pesca nelle zone no-kill.

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? Domande chiave Come cambierà la pesca nei fiumi con le nuove zone no-kill?. Chi gestirà i 120 chilometri di acque dopo il nuovo bando?. Perché sono state necessarie così tante nuove guardie giurate?. Cosa accadrà ai pesci quando i canali rimarranno in secca?.? In Breve Fipsas Padova gestisce 120 chilometri di acque provinciali tramite bando regionale.. Il contingente di guardie passerà da 5 a 20 unità dopo formazione.. Nuove norme regionali introducono zone no-kill per la protezione degli habitat.. Interventi di emergenza gestiti da Daniele Canella, Adolfo Zordan e Alessandra Bergamin.. Durante il mese di aprile, la sezione Fipsas di Padova ha effettuato il rilascio di duemila esemplari di novellame di luccio italico lungo i corsi d’acqua del Bacchiglione e del Brenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bacchiglione e Brenta: 2000 lucci rilasciati per salvare i fiumi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Il Toro” e i fiumi di droga, la chat criptata di Luca Lucci: “Così gestiva i carichi”Milano – Tonnellate di hashish importate dal Marocco, cocaina imbarcata in Brasile sulle navi dirette in Spagna, un giro d’affari di milioni di euro... Salvare fiumi e mare dalla plastica’Something in the water’ è il titolo dell’incontro di oggi con Arno Doggen (inizio alle 18) nel locale ’Movida’ per il ciclo ’L’aperitivo parla... Maltempo in Veneto, allerta rossa: sale il Bacchiglione, aperti i bacini a Vicenza e TrevisoCresce la preoccupazione a Vicenza, dove il livello del fiume Bacchiglione, nello storico punto di riferimento a Ponte degli Angeli, a pochi metri dal Teatro Olimpico, ha quasi raggiunto i 5 metri, ... corrieredelveneto.corriere.it Maltempo a Vicenza, allerta per il livello dei fiumi Bacchiglione e RetroneAllerta rossa per criticità idrogeologica e rischio idraulico per il bacino idrogeografico dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone: si alza il livello di allerta nel Vicentino. Il nuovo avviso del Centro ... tg24.sky.it