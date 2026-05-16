Avvocati crisi demografica e divari reddituali | l’allarme dell’Ordine

Il settore legale in Italia registra un volume d’affari superiore ai 16 miliardi di euro, mostrando segnali di crescita e stabilità. Tuttavia, sul territorio si manifestano problemi rilevanti, legati a una crisi demografica e a divari reddituali che interessano diverse aree del paese. L’Ordine degli avvocati ha evidenziato come queste criticità possano influire sulla diffusione e sulla qualità dei servizi legali, sottolineando la presenza di disparità che coinvolgono molte regioni e comunità locali.

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Se da un lato il comparto legale mostra segnali di cauto ottimismo, con un volume d’affari nazionale che supera i 16 miliardi di euro, dall’altro emergono criticità strutturali che colpiscono duramente il territorio. È quanto emerge dal decimo Rapporto sull’Avvocatura sul quale si è tenuto un confronto nella sede dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Per la prima volta dopo decenni, è stato spiegato, si assiste a una netta inversione della curva demografica: gli iscritti sono scesi dai 245.000 del 2020 ai 228.641 del 2025. “Siamo di fronte a una contrazione che mette a rischio il ricambio generazionale – dichiara il presidente dell’Ordine Carmine Foreste – poiché i giovani percepiscono la professione come incerta e faticosa, preferendo percorsi più stabili e remunerativi”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Intitolata ad ex presidente avvocati sala consiliare dell’Ordine di Torre AnnunziataTempo di lettura: < 1 minuto Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata intitolerà la propria sala consiliare a Gennaro Torrese,... Leggi anche: Truffavano gli anziani fingendosi avvocati o forze dell’ordine, i carabinieri recuperano 50mila euro Crisi demografica, ECR: Europa riparta dalla famigliaLa crisi demografica europea non è fatta soltanto di numeri. Dietro il calo delle nascite ci sono salari, case, servizi, certamente. Ma c’è anche qualcosa ... secolo-trentino.com La media dei redditi degli avvocati nasconde forti disparità economicheDopo un decennio di trasformazioni profonde infatti tornano a crescere i redditi, si rafforza il contributo economico della professione ... filodiritto.com