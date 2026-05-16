Avviati a Campalto i lavori dell' ultimo tratto di ciclabile Portegrandi-Ca' Sabbioni

Da veneziatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Campalto sono iniziati i lavori per completare l’ultimo tratto di una pista ciclabile che collega Portegrandi a Ca’ Sabbioni. Il nuovo percorso avrà una lunghezza di 190 metri e si inserisce nel progetto di miglioramento delle infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile. La realizzazione di questo tratto rappresenta l’ultimo passo per completare l’intera tratta tra le due località. La Città metropolitana ha dato il via ai lavori, che si concentrano sulla zona di Campalto.

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La Città metropolitana ha avviato a Campalto i lavori per la realizzazione di un tratto ciclopedonale di 190 metri che completerà l'itinerario tra Portegrandi e Ca' Sabbioni. L’intervento si sviluppa lungo la SS 14 (via Orlanda) all’intersezione con via Sabbadino, all’altezza della rotatoria che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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