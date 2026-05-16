Autostrade mancati aumenti dei pedaggi | l' A4 Brescia Padova vince al Tar

Nella disputa riguardante la concessione dell’autostrada tra Brescia e Padova, il tribunale amministrativo ha deciso a favore di una società di gestione autostradale. La sentenza riguarda anche i mancati aumenti dei pedaggi, con l’azienda che ottiene un risultato favorevole. La questione è ancora aperta sulla modalità di affidamento, tra gara pubblica e gestione diretta. La decisione del tribunale riguarda specificamente il caso di questa concessione e le sue condizioni contrattuali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

VENEZIA - Nella partita della concessione per la Brescia-Padova, con il dibattito tuttora aperto sull’affidamento tramite gara o in house, A4 Holding si aggiudica un paio di punti contro il ministero delle Infrastrutture. Con due sentenze depositate ieri, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati dalla società concessionaria controllata da Abertis, per i mancati aumenti tariffari del 2021 e del 2022. Al netto di eventuali impugnazioni al Consiglio di Stato, i verdetti potrebbero aprire la strada ai risarcimenti, con possibili effetti sulla quantificazione del valore di subentro che il futuro gestore dovrà riconoscere, attualmente stimato in poche decine di milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Autostrade, mancati aumenti dei pedaggi: l'A4 Brescia Padova vince al Tar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Autostrade Alto Adriatico punta a pedaggi inalterati almeno fino al 2029L’obiettivo di Autostrade Alto Adriatico è quello di mantenere inalterati i pedaggi almeno fino al 2029 compreso, completando i lavori della terza... Autostrade Alto Adriatico, pedaggi allo stesso costo fino al 2029Pedaggi allo stesso costo fino al 2029 e nonostante l'investimento per completare la terza corsia. Autostrade e Holding del Nordest: Cav è pronta ad allargarsiVENETO - Cav è una bella società, pronta ad allargarsi. Trapela ottimismo dalle parole di Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, società che controlla il 50% delle azioni ... ilgazzettino.it Parco fotovoltaico sull'autostrada Brescia-Padova: 26 impianti per creare una piattaforma energetica. Lavori al viaAl via a inizio aprile i lavori per la realizzazione del parco fotovoltaico diffuso di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova. Ovvero 26 impianti, lungo l’intera rete di competenza, per ... ilgazzettino.it