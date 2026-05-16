Autostrada A1 | tratto Calenzano-Firenze nord chiuso una notte

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 19 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, verso FirenzeRoma. L’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 23:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria per entrare in A11 Firenze-Pisa nord, alla stazione di Prato est Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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