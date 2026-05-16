Auto si ribalta in viale Vittoria ferito un 27enne
Stanotte, un'auto si è ribaltata in viale Vittoria, coinvolgendo un giovane di 27 anni. L'incidente ha provocato il ferimento del passeggero, che è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non ci sono dettagli sulle cause che hanno portato al ribaltamento.
Un’auto si è ribaltata stanotte in viale Vittoria, causando un ferito in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Ad avere la peggio un 27enne, che intorno a mezzanotte mentre in auto percorreva viale Vittoria, si è ribaltato col proprio mezzo per cause in corso di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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