Un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Modena, causando sette feriti, di cui quattro in condizioni gravi. L'incidente si è verificato nel pomeriggio, mentre i passanti si trovavano in strada, alcuni intenti a passeggiare o a guardare le vetrine. Un passante ha fermato l’autista immediatamente dopo l'accaduto, impedendo che proseguisse. La polizia ha arrestato l’autista sul posto, mentre le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Il sole del pomeriggio illuminava una giornata come tante altre, con le persone che passeggiavano tranquillamente, concedendosi un momento di relax, tra chiacchiere e sguardi alle vetrine. In un istante, la normalità è stata spazzata via dal rombo improvviso di un motore e dallo stridore degli pneumatici sull’asfalto. Senza dare il tempo di realizzare cosa stesse accadendo, un’auto è piombata sulla folla a forte velocità, trasformando una via dello struscio in uno scenario di puro terrore. Le grida dei passanti hanno squarciato l’aria mentre il veicolo travolgeva chiunque si trovasse sul suo percorso, lasciando dietro di sé una scia di sofferenza e panico prima di terminare la sua corsa distruttiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto falcia pedoni a Modena: 7 feriti, quattro gravi. Autista fermato da un passante. Meloni: “Atto gravissimo”

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Auto falcia pedoni a Modena: ci sono due feriti gravi Fermato il trentenne al volante

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