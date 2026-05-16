Auto contro tram in via Martinella | circolazione bloccata per quasi due ore

Sabato mattina a Bergamo si è verificato un incidente tra un’auto e un tram della linea Teb 1, intorno alle 11.15, all’incrocio di via Martinella. La collisione ha causato il blocco della circolazione nella zona, che è durata quasi due ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o danni alle persone coinvolte.

Bergamo. Incidente tra un’auto e un tram della linea Teb 1 attorno alle 11.15 di sabato 16 maggio all’incrocio di via Martinella. Secondo le prime informazioni una Ford Focus con a bordo due persone, un uomo e una bambina di 9 anni, non avrebbe rispettato il rosso e avrebbe provato ad attraversare le rotaie, regolamentate esclusivamente dall’impianto semaforico. I due occupanti della vettura non hanno riportato gravi ferite, anche se per accertamenti sul posto è intervenuta un’ambulanza insieme ai vigili del fuoco che si sono occupati di rimuovere i mezzi incidentati dalle rotaie. Il tram, sviato, è stato rimesso in linea poco prima delle 13 e fatto rientrare al deposito di Redona: dopo quasi due ore di stop la circolazione sulla linea è ripresa appena passate le 13. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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