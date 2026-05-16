Austria Camille Awards 2026 | il compositore Stefano Mainetti fra i tre finalisti

Il compositore romano è tra i tre finalisti europei dei Camille Awards 2026, riconoscimento assegnato alla miglior colonna sonora realizzata per una serie televisiva. La selezione è avvenuta tra numerosi candidati provenienti da diversi paesi europei. La candidatura rappresenta un riconoscimento ufficiale nel settore musicale legato alle produzioni televisive. I finalisti sono stati annunciati in occasione di un evento che si svolge in Austria dedicato alle eccellenze europee nel campo delle colonne sonore.

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Il compositore romano Stefano Mainetti e? nella rosa dei tre finalisti europei dei Camille Awards 2026 per la migliore colonna sonora scritta per una serie televisiva. La premiazione si terra? a Vienna il prossimo 22 settembre. Il musicista è autore della musica I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Rai Fiction-serie Publispei diretta da Kiko Rosati e trasmessa su Rai 1 dal 28 ottobre 2024, che ha per protagonista Elena Sofia Ricci. “L’approccio alla colonna sonora di Ninfa Dormiente – dice Mainetti – e? stato fortemente influenzato dal commissario Teresa Battaglia, costretta a continui sforzi di memoria, alternati a momenti di smarrimento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stefano Mainetti è tra i candidati al Camille Awards 2026ECSA - European Composer & Songwriter Alliance - ha svelato i candidati dell’edizione 2026 dei Camille Awards, organizzati con il supporto di... Pisa Translations Awards 2026: ecco chi sono i dieci finalistiDalla narrativa al reportage, con le voci di autori internazionali, sono dieci i finalisti della sesta edizione del Pisa Translation Awards, il... Il compositore Stefano Mainetti fra i tre finalisti dei Camille Awards 2026Il compositore romano Stefano Mainetti è nella rosa dei tre finalisti europei dei Camille Awards 2026 per la migliore colonna sonora scritta per una serie televisiva. La premiazione si terrà a Vienna ... ansa.it Stefano Mainetti è tra i candidati al Camille Awards 2026ECSA – European Composer & Songwriter Alliance – ha svelato i candidati dell’edizione 2026 dei Camille Awards, organizzati con il supporto di Creative Europe. Quest’anno i Camille Awards onoreranno i ... affaritaliani.it