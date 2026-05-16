Attualità del diritto del lavoro convegno con Rampelli

Lunedì 18 maggio, nella Sala della Regina di Montecitorio, si terrà il convegno intitolato “Attualità del diritto del lavoro”, che inizierà alle 9.45. L’evento prevede la partecipazione di un relatore di rilievo, che affronterà temi legati alle norme e alle recenti evoluzioni nel settore giuslavoristico. La discussione coinvolgerà professionisti e studiosi interessati alle questioni legislative e alle nuove sfide del diritto del lavoro. L’appuntamento si svolge in un contesto istituzionale e mira ad approfondire aspetti pratici e teorici del settore.

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