Attualità del diritto del lavoro convegno con Rampelli
Lunedì 18 maggio, nella Sala della Regina di Montecitorio, si terrà il convegno intitolato “Attualità del diritto del lavoro”, che inizierà alle 9.45. L’evento prevede la partecipazione di un relatore di rilievo, che affronterà temi legati alle norme e alle recenti evoluzioni nel settore giuslavoristico. La discussione coinvolgerà professionisti e studiosi interessati alle questioni legislative e alle nuove sfide del diritto del lavoro. L’appuntamento si svolge in un contesto istituzionale e mira ad approfondire aspetti pratici e teorici del settore.
ROMA - Lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 9.45, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Attualità del diritto del lavoro". L'evento si articolerà in due sessioni. Apre la sessione mattutina la presidente della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, Chiara Gribaudo. Alle ore 15, per i saluti della sessione pomeridiana, interviene il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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