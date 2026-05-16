Attività e associazioni al centro della Domenica della Sostenibilità a Borgo Roma
Domenica 17 maggio si svolgerà a Borgo Roma un festival di quartiere dedicato alla sostenibilità e alla partecipazione cittadina. L’evento coinvolgerà diverse associazioni e attività locali, puntando a promuovere pratiche rispettose dell’ambiente e a rafforzare il senso di comunità tra i residenti. La giornata prevede varie iniziative aperte al pubblico, con laboratori, esposizioni e momenti di confronto rivolti a tutte le età. L’obiettivo è creare uno spazio di incontro e di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e della coesione sociale.
Un grande festival di quartiere dedicato alla sostenibilità, alla partecipazione e alla vita comunitaria, è in programma domenica 17 maggio a Borgo Roma. Torna infatti la “Domenica della Sostenibilità”, iniziativa promossa dal Comune di Verona e coordinata da Nuova Acropoli Verona OdV, che. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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