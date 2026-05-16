Attività chiusa dopo l’incidente Presto la riapertura
Dopo l’incidente avvenuto sull’Aurelia, l’attività commerciale nei pressi del negozio ’Fratelli Corso’ è stata temporaneamente chiusa. Le autorità hanno effettuato i controlli e lavori di bonifica, e la riapertura è prevista a breve. La data esatta non è ancora stata comunicata ufficialmente. Nei giorni scorsi, sono state eseguite le verifiche per assicurare la sicurezza dell’ambiente e la regolarità delle attività. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.
Dopo l’incidente sull’Aurelia quasi pronto a riaprire il negozio ’Fratelli Corso’. L’attività, rimasta chiusa per molti mesi a seguito dello scontro la scorsa estate con l’autoarticolato sulla statale Aurelia, a Montalzato, fra pochi giorni tornerà a vendere i suoi prodotti lattiero-caseari e i salumi campani. "Un’ottima notizia per tutto il territorio e la comunità capalbiese. L’incidente – commenta il sindaco Gianfranco Chelini –. Capalbio aveva perso un’importantissima attività commerciale che era divenuta un punto di riferimento per la comunità locale e i turisti non solo per la qualità dei prodotti e del servizio, ma anche per la gentilezza e la professionalità dei fratelli Corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
He Plotted in French with His Mistress to Ruin Me, Thinking I Was a Fool—So I Sent Them Both to Jail
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