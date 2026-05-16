Attività chiusa dopo l’incidente Presto la riapertura

Dopo l’incidente avvenuto sull’Aurelia, l’attività commerciale nei pressi del negozio ’Fratelli Corso’ è stata temporaneamente chiusa. Le autorità hanno effettuato i controlli e lavori di bonifica, e la riapertura è prevista a breve. La data esatta non è ancora stata comunicata ufficialmente. Nei giorni scorsi, sono state eseguite le verifiche per assicurare la sicurezza dell’ambiente e la regolarità delle attività. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.

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Dopo l’incidente sull’Aurelia quasi pronto a riaprire il negozio ’Fratelli Corso’. L’attività, rimasta chiusa per molti mesi a seguito dello scontro la scorsa estate con l’autoarticolato sulla statale Aurelia, a Montalzato, fra pochi giorni tornerà a vendere i suoi prodotti lattiero-caseari e i salumi campani. "Un’ottima notizia per tutto il territorio e la comunità capalbiese. L’incidente – commenta il sindaco Gianfranco Chelini –. Capalbio aveva perso un’importantissima attività commerciale che era divenuta un punto di riferimento per la comunità locale e i turisti non solo per la qualità dei prodotti e del servizio, ma anche per la gentilezza e la professionalità dei fratelli Corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attività chiusa dopo l’incidente. Presto la riapertura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video He Plotted in French with His Mistress to Ruin Me, Thinking I Was a Fool—So I Sent Them Both to Jail Sullo stesso argomento Gamberini, crisi e debiti dopo 119 anni di attività. Pasticceria chiusa: rebus sulla riaperturaBologna, 8 maggio 2026 – Le tazzine sono ancora lì, posizionate in linea, quasi pronte per essere usate. Biblioteca comunale, ecco le attività previste dopo la riaperturaLaboratori educativi per i più giovani, dedicati alla scoperta della biblioteca e del suo patrimonio; attività sui temi dell’educazione civica, del... Dopo l’incidente sull’Aurelia riapre il negozio Fratelli CorsoIl sindaco Chelini: Un’ottima notizia per tutto il territorio e la comunità capalbiese (Foto scattata precedentemente all'incidente) ... maremmanews.it L'incidente è accaduto fra Chiusa e Bressanone. x.com Negozi che chiudono uno dopo l'altro: perché il commercio di vicinato a Monza sta morendo?L'annuncio sui social per avvisare i clienti che dopo 15 anni il locale abbasserà la saracinesca. Non è il solo a Monza, così come in provincia. E negli ultimi dieci anni hanno salutato la Brianza 625 ... monzatoday.it