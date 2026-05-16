Attenzione a Dibba | secondo Libero potrebbe fondare un movimento per le prossime elezioni corteggiando Albanese e Di Matteo
Secondo quanto riportato da un quotidiano, ci sono indicazioni che Alessandro Di Battista possa tornare in campo in vista delle prossime elezioni nazionali, ipotesi che si accompagna a voci di un possibile tentativo di fondare un nuovo movimento politico. Il giornale si riferisce a lui come uno dei “Vannacci del Campo Largo” e menziona anche un interesse nei confronti di altri esponenti come Albanese e Di Matteo, con l’obiettivo di costruire una presenza più forte nel panorama politico.
Libero oggi li chiama i “Vannacci del Campo Largo”, ma quello che oramai viene dato quasi per certo è la discesa (nuovamente) sul campo di Alessandro Di Battista per le prossime elezioni nazionali. Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, tra cui Libero stesso l’ex deputato M5S, tra i volti più conosciuti del grillismo, starebbe per lanciare un proprio movimento. Rigorosamente più radicale, dove persino Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli apparirebbero più moderati. Gli indizi sul «partito di Dibba». A rilanciare per primo l’ipotesi del «partito di Dibba» è stato recentemente Il Foglio, citando anche dichiarazioni attribuite a Barbara Lezzi, ex ministra per il Sud ed ex volto di punta del Movimento 5 Stelle: « Abbiamo iniziato la raccolta firme, sul resto stiamo ancora valutando. 🔗 Leggi su Open.online
Arrest of elderly woman kidnapper and her accomplice fleeing from police
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