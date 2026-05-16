Attenzione a Dibba | secondo Libero potrebbe fondare un movimento per le prossime elezioni corteggiando Albanese e Di Matteo

Secondo quanto riportato da un quotidiano, ci sono indicazioni che Alessandro Di Battista possa tornare in campo in vista delle prossime elezioni nazionali, ipotesi che si accompagna a voci di un possibile tentativo di fondare un nuovo movimento politico. Il giornale si riferisce a lui come uno dei “Vannacci del Campo Largo” e menziona anche un interesse nei confronti di altri esponenti come Albanese e Di Matteo, con l’obiettivo di costruire una presenza più forte nel panorama politico.

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