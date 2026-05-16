Atp Roma Sinner-Medvedev highlights | Jannik lotta ma poi arriva la pioggia

Durante la seconda semifinale del Masters 1000 di Roma, il match tra Sinner e Medvedev è stato interrotto a causa della pioggia nel corso del terzo set. Entrambi i giocatori hanno continuato a lottare sul campo, ma il temporale ha impedito di terminare l'incontro come previsto. La partita rimane sospesa e il risultato non è stato ancora deciso, lasciando in sospeso la sfida tra i due tennisti.

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