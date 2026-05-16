Atp Roma Sinner-Medvedev highlights | Jannik lotta ma poi arriva la pioggia
Durante la seconda semifinale del Masters 1000 di Roma, il match tra Sinner e Medvedev è stato interrotto a causa della pioggia nel corso del terzo set. Entrambi i giocatori hanno continuato a lottare sul campo, ma il temporale ha impedito di terminare l'incontro come previsto. La partita rimane sospesa e il risultato non è stato ancora deciso, lasciando in sospeso la sfida tra i due tennisti.
Verdetto rimandato nella seconda semifinale del Masters 1000 di Roma, con la pioggia che ha costretto Sinner e Medvedev a fermarsi nel corso del terzo set. Dopo aver vinto il primo parziale 6-2, Jannik ha dovuto lottare anche contro diversi problemi fisici che hanno permesso all'avversario russo di conquistare il secondo set. All'inizio del terzo, l'azzurro ha ritrovato le energie giuste, infuocando il centrale con un'esultanza da leone. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
SINNER-MEDVEDEV interrotta per pioggia nel terzo set | Roma
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