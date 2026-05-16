Athletic Bilbao-Celta Vigo domenica 17 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe a San Mamès?
Domenica 17 maggio 2026 alle 19:00 si disputerà la partita tra Athletic Bilbao e Celta Vigo. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si aspetta di vedere se entrambe le squadre riusciranno a segnare. La sconfitta casalinga del Celta Vigo contro il Levante nel turno infrasettimanale ha complicato le ambizioni di qualificazione europea, mettendo in discussione anche la posizione in classifica, poiché il Getafe si trova ora a due punti di distanza.
I sogni del Celta Vigo di inseguire il Betis si sono definitivamente infranti nel turno infrasettimanale, visto che i galiziani hanno perso in casa col Levante; un risultato inaspettato e pesante, che ora rimette in discussione anche il sesto posto, visto che il Getafe dista soltanto due punti. L’ultima trasferta stagionale sarà in casa dell’Athletic. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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