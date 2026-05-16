Atalanta la difesa resta in alto mare | incognita Kolasinac speranza Scalvini
La partita tra Atalanta e Bologna si avvicina, con l’incontro in programma domenica 17 alle 18 alla New Balance Arena. La difesa nerazzurra presenta alcuni dubbi, poiché il difensore bosniaco è in forse a causa di una contusione al ginocchio. Nel frattempo, il giovane nazionale potrebbe partire dalla panchina, lasciando speranze per il suo impiego. La squadra si prepara a questa sfida senza certezza sulla formazione titolare, in attesa di aggiornamenti dagli allenamenti.
CALCIO. Per lo scontro diretto di domenica 17 col Bologna (alle 18, New Balance Arena) è in dubbio anche il bosniaco (contusione al ginocchio) mentre l’azzurro potrebbe andare in panchina. Serve un punto per la Conference. Acciacco Kolasinac, speranza Scalvini. Il risultato resta l’emergenza difesa, ma cambiano gli addendi in vista della gara contro il Bologna, domenica 17 maggio alla New Balance Arena (alle 18), sfida diretta per la qualificazione in Conference League. Palladino deve fare i conti con una contusione al ginocchio che mette in dubbio la presenza di Kolasinac, mentre Scalvini, alle prese con una distrazione alla caviglia destra che sembrava aver messo fino alla stagione, potrebbe recuperare in extremis, almeno per la panchina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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