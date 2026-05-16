Domani alle 18 l’Atalanta affronta in casa il Bologna nella penultima partita della stagione. La sfida si gioca alla New Balance Arena e rappresenta un’occasione per i bergamaschi di ottenere un risultato che potrebbe garantirgli la qualificazione alla prossima Conference League. La formazione nerazzurra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di conquistare i tre punti, mentre i felsinei arrivano senza particolari assilli di classifica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva.

Bergamo, 16 maggio 2026 – Penultima fatica stagionale per l’ Atalanta che domani pomeriggio alle 18 riceve alla New Balance Arena il Bologna in una sorta di s pareggio per il settimo posto che qualifica alla prossima Conference League. Spareggio ‘relativo’ perché in realtà la Dea, a 59 punti, ha di fatto già chiuso i giochi con s ei punti di vantaggio sugli emiliani a 53, con il vantaggio nel confronto diretto vinto all’andata per 2-0 al Dall’Ara e una differenza reti tombale di più 14 sui rossoblu di Italiano, che farebbe la differenza in caso di arrivo in parità. Una rimonta del Bologna sarebbe possibile solo con due vittorie, con una successiva sconfitta dell’Atalanta a Firenze, e con un numero ‘tennistico’ di gol segnati dagli emiliani nelle due partite oppure con una vittoria con almeno tre gol di scarto domani a Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta domani contro il Bologna, pronta a fare festa per la Conference. Formazioni e diretta tv

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Atalanta-Athletic Club 2-3: gol e highlights | Champions League

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