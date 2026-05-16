Atalanta difesa in piena emergenza | stagione finita per Kossonou e Scalvini

Da serieagoal.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atalanta si trova ad affrontare una situazione difficile in difesa, con due giocatori principali che hanno subito infortuni gravi. Uno dei difensori ha riportato la rottura del legamento crociato, mentre l'altro si è fatto male durante un allenamento, rendendo impossibile il suo utilizzo nelle prossime partite. La squadra si trova così senza due punti di riferimento nel reparto arretrato nel momento più importante dell’anno. La situazione richiede ora rapide soluzioni per coprire le assenze.

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L’ Atalanta si ritrova a fare i conti con una vera emergenza nel reparto arretrato proprio nel momento decisivo della stagione. Nel giro di pochi giorni, infatti, Raffaele Palladino ha perso due pedine importanti della difesa, complicando notevolmente le scelte in vista della sfida contro il Bologna e, probabilmente, anche di quella successiva con la Fiorentina. A preoccupare maggiormente è la situazione di Odilon Kossonou. Il difensore ivoriano si è fermato durante la gara di San Siro contro il Milan a causa di un problema muscolare che gli esami strumentali hanno poi confermato: si tratta di una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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