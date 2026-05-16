Atalanta difesa in piena emergenza | stagione finita per Kossonou e Scalvini

L'Atalanta si trova ad affrontare una situazione difficile in difesa, con due giocatori principali che hanno subito infortuni gravi. Uno dei difensori ha riportato la rottura del legamento crociato, mentre l'altro si è fatto male durante un allenamento, rendendo impossibile il suo utilizzo nelle prossime partite. La squadra si trova così senza due punti di riferimento nel reparto arretrato nel momento più importante dell’anno. La situazione richiede ora rapide soluzioni per coprire le assenze.

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L’ Atalanta si ritrova a fare i conti con una vera emergenza nel reparto arretrato proprio nel momento decisivo della stagione. Nel giro di pochi giorni, infatti, Raffaele Palladino ha perso due pedine importanti della difesa, complicando notevolmente le scelte in vista della sfida contro il Bologna e, probabilmente, anche di quella successiva con la Fiorentina. A preoccupare maggiormente è la situazione di Odilon Kossonou. Il difensore ivoriano si è fermato durante la gara di San Siro contro il Milan a causa di un problema muscolare che gli esami strumentali hanno poi confermato: si tratta di una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Atalanta, difesa in piena emergenza: stagione finita per Kossonou e Scalvini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Como Atalanta- Formazioni a confronto Sullo stesso argomento Atalanta, tegola Scalvini: distrazione alla caviglia e stagione finitaBergamo, 13 maggio 2026 – È terminata con due settimane di anticipo la stagione, tormentata da infortuni, di Giorgio Scalvini. Leggi anche: Atalanta, lesione per Scalvini: stagione finita, Palladino spera in Djimsiti Atalanta in emergenza retroguardia: con il Bologna è l’occasione per lanciare la difesa a quattroGià nei mesi scorsi è stata una possibilità a gara in corso: ora con le diverse defezioni nei vari reparti Palladino potrebbe valutare di proporla dal primo minuto ... bergamonews.it Pareggio senza goal tra Atalanta e Genoa. Le speranze dell'Atalanta di qualificarsi per l'Europa sembrano diminuire. reddit Atalanta, la difesa del futuro riparte da Scalvini e AhanorLa sua evoluzione si riflette anche nella capacità di incidere in fase offensiva. Oltre alla solidità difensiva, Scalvini si distingue per la propensione a inserirsi e partecipare alla manovra, offren ... calcioatalanta.it