Nella partita tra Atalanta e Bologna, in programma prossimamente, si deciderà l'accesso alla fase finale della Conference League. La formazione allenata da Palladino si trova molto vicina alla qualificazione, con pochi punti da conquistare per garantirsi il passaggio alla prossima competizione europea. La squadra ospite, invece, cerca di ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si presenta come un importante appuntamento per entrambe le formazioni in questa fase della stagione.

Alla squadra di Palladino manca pochissimo per centrare la qualificazione alla terza competizione europea, ma occhio ai rossoblù La vittoria dell'Inter in Coppa Italia è stata accolta con favore anche a Bergamo, perché sblocca la qualificazione in Conference League per la settima classifica, alias l'Atalanta. I nerazzurri di Raffaele Palladino hanno l'obiettivo a un passo: basta un punto infatti per centrare l'aritmetica certezza della partecipazione alla prossima edizione della terza competizione europea. Difficile una rimonta del Bologna, le cui chance di sorpassare proprio la Dea sono minime (i rossoblù dovrebbero infatti vincere con almeno tre gol di scarto e sperare in un ko dei nerazzurri all'ultima giornata). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Bologna è spareggio per la Conference: il pronostico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Atalanta-Bologna: spareggio per la Conference, Palladino parte in poleNegli ultimi 180 minuti non ci si gioca soltanto un posto in Champions: anche la Conference ha il suo spareggio, con Atalanta e Bologna in lotta per...

Pronostico Atalanta-Bologna: esce questo segno nel duello per la ConferenceAtalanta-Bologna è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Atalanta domani contro il Bologna, pronta a fare festa per la Conference. Formazioni e diretta tvIl tecnico nerazzurro sul suo futuro: Non dobbiamo farci distrarre dalle voci di mercato, restiamo concentrati solo sul presente ... sport.quotidiano.net

Atalanta-Bologna è spareggio per la Conference: il pronosticoPronostico Atalanta-Bologna quote statistiche analisi precedenti 37 giornata Serie A in programma domenica 17 maggio alle ore 18 ... gazzetta.it

Il Napoli perde 3 punti contro il Bologna allo Stadio Maradona. Napoli 2:3 Bologna reddit