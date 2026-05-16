Aston Villa-Liverpool | formazioni confermate per lo scontro di Premier League con il ritorno di Salah

Nella penultima giornata di Premier League, l’Aston Villa riceve il Liverpool nelle Midlands. Le formazioni sono state confermate e tra i giocatori in campo ci sarà anche Salah, che torna a disposizione. La partita si disputa nel contesto di una stagione che vede l’Aston Villa lottare per la qualificazione in Champions League, obiettivo che potrebbe essere raggiunto con un risultato positivo. La sfida si gioca con il Liverpool che cerca punti per migliorare la propria posizione in classifica.

2026-05-15 19:54:00 Breaking news: L’Aston Villa accoglie il Liverpool nelle Midlands per la penultima partita della stagione di Premier League, sapendo che un risultato gli avrebbe assicurato un posto in Champions League la prossima stagione. I Reds si stanno preparando a salutare Mohamed Salah, che lascerà come free agent insieme ad Andy Robertson quest’estate. Tuttavia, questa partita è come al solito per entrambe le squadre, nonostante i padroni di casa abbiano una finale di Europa League da aspettarsi alla fine di questo mese. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra, nonché sui commenti sulle partite, proprio qui su 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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