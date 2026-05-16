A Assisi, un tappeto di fiori è stato creato in occasione della festa di San Francesco, grazie a un dono proveniente dal paese di Gerano. Gli artisti che hanno realizzato questa composizione hanno utilizzato i petali per rappresentare figure e simboli presenti nel Cantico del Sole, il testo sacro associato al santo. La tradizione di Gerano, che prevede questa forma di espressione floreale, è stata portata ad Assisi per l’occasione, coinvolgendo i partecipanti in una cerimonia che unisce arte e spiritualità.

? Punti chiave Come hanno trasformato i petali nel Cantico del Sole?. Chi sono gli artisti che hanno portato la tradizione di Gerano ad Assisi?. Perché il tappeto floreale ha creato un legame con il Giubileo?. Quale messaggio universale è emerso dal dialogo tra i visitatori e gli infioratori?.? In Breve Evento inserito nella rassegna Cammino di fiore in fiore di Infioritalia.. Realizzazione avvenuta sabato 9 maggio presso la Basilica di Santa Chiara.. Continuità con l'infiorata della Madonna del Cuore celebrata a Gerano fine aprile.. Collaborazione tra Associazione Nazionale Città dell’Infiorata e realtà locali umbre.. Il Gruppo Infioratori... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, un tappeto di fiori per San Francesco: il dono di Gerano

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