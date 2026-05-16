Ascolti tv venerdì 15 maggio | Mille e una cover Sanremo Grande Fratello Vip

Venerdì 15 maggio 2026, i programmi più seguiti in televisione sono stati “Mille e una cover Sanremo” su Rai 1 e “Grande Fratello Vip”. I dati di ascolto e share di ieri sera mostrano quale trasmissione ha attirato il maggior numero di spettatori. La serata ha visto anche altri programmi in onda, ma quelli menzionati sono risultati i più seguiti in termini di pubblico. Le rilevazioni sono state effettuate dall'azienda di rilevazioni audiometriche.

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