Ascolti tv venerdì 15 maggio | Mille e una cover Sanremo Grande Fratello Vip
Venerdì 15 maggio 2026, i programmi più seguiti in televisione sono stati “Mille e una cover Sanremo” su Rai 1 e “Grande Fratello Vip”. I dati di ascolto e share di ieri sera mostrano quale trasmissione ha attirato il maggior numero di spettatori. La serata ha visto anche altri programmi in onda, ma quelli menzionati sono risultati i più seguiti in termini di pubblico. Le rilevazioni sono state effettuate dall'azienda di rilevazioni audiometriche.
Ascolti tv venerdì 15 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 15 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Mille e una cover Sanremo. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Un colpo di fortuna. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 The Amazing Spider-Man 2. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 15 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 15 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it
ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY VIERNES 15 DE MAYO DE 2026 | Oremos Juntos a Dios
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