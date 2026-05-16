Ascolti TV | Venerdì 15 Maggio 2026

Venerdì 15 maggio 2026, la serata televisiva su Rai1 è stata dedicata a MilleunaCover Sanremo, che ha registrato un ascolto di 000.000 di spettatori e uno share pari a una percentuale specifica. Non sono stati indicati dettagli sul numero preciso di telespettatori o sulla percentuale di share. La trasmissione ha coinvolto un pubblico che ha seguito l’evento in modo significativo, anche se i dati completi non sono stati pubblicamente diffusi.

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Nella serata di ieri, venerdì 15 maggio 2026, su Rai1 MilleunaCover Sanremo interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Un colpo di fortuna segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 15 Maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Oroscopo di Venerdì 08 Maggio 2026 | Fine settimana potente in arrivo Sullo stesso argomento Ascolti TV Venerdì 15 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 15 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv venerdì 15 maggio: Mille e una cover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv venerdì 15 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì... Ascolti tv venerdì 15 maggio: Mille e una cover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv 15 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 15 maggio: chi ha vinto tra il GF Vip 2026 e MilleunaCover Sanremo, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di venerdì 15 maggio. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 con ... fanpage.it ascolti tv - Results on X | Live Posts & Updates x.com