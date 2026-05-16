Ascolti tv del 15 maggio Ilary Blasi contro le cover di Sanremo

Da dilei.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, la conduttrice è tornata in prima serata con la semifinale del Grande Fratello Vip su Canale 5. Durante la puntata, si è parlato anche di Sanremo, con discussioni sulle cover musicali e le interpretazioni degli artisti. La serata ha visto anche interventi e confronti tra i partecipanti, attirando l’attenzione del pubblico televisivo. La conduttrice ha guidato l’evento, gestendo momenti di tensione e di intrattenimento.

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Ilary Blasi è stata la protagonista televisiva di venerdì 15 maggio. Infatti, ha condotto su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip. Rai 1 ha risposto con il programma musicale MilleeunaCover Sanremo che ripercorre le cover presentate al Festival dal 2015, in attesa di vedere la finale dell’ Eurovision 2026. Su Rai 3 è andato in onda il film francese, Un colpo di fortuna, e su Rai 2 è tornato l’appuntamento con Ore 14 Sera. Italia 1 ha trasmesso The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, mentre su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato del delitto di Garlasco con con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi all’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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