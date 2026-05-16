Ascolti tv 15 maggio 2026 | Mille E Una Cover Sanremo Grande Fratello Vip Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv venerdì 15 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Mille E Una Cover Sanremo ” contro “ Grande Fratello Vip 2026 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 15 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mille E Una Cover Sanremo vs Il Diavolo veste Prada. Auditel ieri sera, 15 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mille E Una Cover Sanremo” contro “Il Diavolo veste Prada”. Chi ha vinto? Rai1: Mille E Una Cover Sanremo, la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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