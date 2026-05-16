Armani vuole proiettare la tua foto in piazza San Babila

Un nuovo progetto coinvolge Armani, che ha deciso di proiettare le immagini di alcune persone in piazza San Babila. L'iniziativa prevede l'uso di tecnologia di proiezione per mostrare le foto pubblicamente, senza coinvolgimento di enti pubblici o altre istituzioni. La notizia è stata diffusa attraverso comunicazioni ufficiali, senza indicare dettagli sulle modalità operative o sui soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a date o tempistiche precise dell'evento.

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All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. I SEE YOU, il nuovo progetto di AX Armani Exchange, rivisita la filosofia della campagna I NEED YOU del 1999. Se allora il brand invitava a “farne parte”, oggi celebra le persone e la loro unicità. I SEE YOU è un'affermazione dell'individualità e un'esaltazione della diversità che arricchisce il panorama urbano. Per AX, significa ascoltare ogni storia, promuovendo un messaggio di inclusione e partecipazione. Il motto real recognizes real è la chiave per costruire una comunità autentica e aperta al dialogo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Armani vuole proiettare la tua foto in piazza San Babila ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giorgio Armani Store Music · Deep House Fashion Playlist Sullo stesso argomento Guida agli eventi del Fuorisalone 2026 tra Duomo e San BabilaOgni anno, nell’ultima settimana di aprile, Milano smette di essere semplicemente una città e diventa qualcos’altro: una piattaforma di idee, un... Milano, apre San Babila: nuovo polo medico con IA e 50 specialità? Cosa scoprirai Come cambierà la diagnosi medica grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale? Quali sono le 50 specialità mediche...