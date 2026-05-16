Arisa look di pelle a Radio Italia Live | ma il dettaglio più trendy è il tacco spezzato

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il concerto di Radio Italia, la cantante ha sfoggiato un completo total leather, arricchito da un dettaglio che ha attirato l’attenzione: degli stivali con un tacco scultura. Il look ha messo in evidenza un’attenzione particolare ai materiali e ai dettagli di stile, con un outfit che ha suscitato commenti tra il pubblico presente. Le immagini mostrano la cantante in piedi sul palco, con il look nero che si distingue per la texture lucida del materiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Look total leather per Arisa al concerto di Radio Italia: la cantante ha completato l'outfit con degli stivali col tacco scultura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sanremo 2026 - Maria Antonietta & Colombre cantano La felicità e basta

Video Sanremo 2026 - Maria Antonietta & Colombre cantano La felicità e basta

Sullo stesso argomento

Nancy Brilli: “Sono cattiva ma solo a teatro” e su Selvaggia al GF: “Era la giornalista più ricca d’Italia, ora anche di più”L'attrice, protagonista de "Il Padrone" al Quirino e conduttrice di "Un Giorno da Pecora" su Radio1, parla a Fanpage.

I collant rosa confetto di Arisa sono l’accessorio più trendy della primavera 2026Il look da imitare per essere super trendy in primavera? Quello di Arisa con i collant rosa confetto.

radio italia live arisa look di pelleArisa cancella il suo profilo social: la decisione improvvisa dopo il look in pelle a Milano e il nuovo scontro mediatico sul dimagrimentoLa mattina successiva a uno dei più importanti eventi musicali dell'anno si apre con un'assenza pesante sulla rete. Il profilo social di Arisa risulta disattivato. Una ... leggo.it

radio italia live arisa look di pelleArisa si confessa sulle foto senza veli: Sembra siano rivolti a tutti ma…Arisa incanta Radio Italia Live con un look super sensuale e torna a parlare delle sue foto senza veli: la confessione che spiazza tutti. donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web