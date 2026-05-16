Arisa look di pelle a Radio Italia Live | ma il dettaglio più trendy è il tacco spezzato
Durante il concerto di Radio Italia, la cantante ha sfoggiato un completo total leather, arricchito da un dettaglio che ha attirato l’attenzione: degli stivali con un tacco scultura. Il look ha messo in evidenza un’attenzione particolare ai materiali e ai dettagli di stile, con un outfit che ha suscitato commenti tra il pubblico presente. Le immagini mostrano la cantante in piedi sul palco, con il look nero che si distingue per la texture lucida del materiale.
Look total leather per Arisa al concerto di Radio Italia: la cantante ha completato l'outfit con degli stivali col tacco scultura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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