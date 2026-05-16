Arisa look di pelle a Radio Italia Live | ma il dettaglio più trendy è il tacco spezzato

Durante il concerto di Radio Italia, la cantante ha sfoggiato un completo total leather, arricchito da un dettaglio che ha attirato l’attenzione: degli stivali con un tacco scultura. Il look ha messo in evidenza un’attenzione particolare ai materiali e ai dettagli di stile, con un outfit che ha suscitato commenti tra il pubblico presente. Le immagini mostrano la cantante in piedi sul palco, con il look nero che si distingue per la texture lucida del materiale.

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