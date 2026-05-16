Arisa il look da cowgirl in pelle al concerto di Radio Italia | Dicono che sia pazza

Durante il concerto di Radio Italia a Milano, in Piazza Duomo, si è vista una cantante con un look da cowgirl in pelle, attirando l’attenzione del pubblico. Sono passati quattordici anni dall’inizio della sua carriera musicale e l’evento ha richiamato molte persone, nonostante la pioggia. L’appuntamento si ripeterà nel 2026, con il primo concerto in questa occasione. La piazza era gremita di spettatori, tutti presenti per ascoltare la musica e vivere l’atmosfera del grande evento.

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