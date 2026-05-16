Arisa il look da cowgirl in pelle al concerto di Radio Italia | Dicono che sia pazza
Durante il concerto di Radio Italia a Milano, in Piazza Duomo, si è vista una cantante con un look da cowgirl in pelle, attirando l’attenzione del pubblico. Sono passati quattordici anni dall’inizio della sua carriera musicale e l’evento ha richiamato molte persone, nonostante la pioggia. L’appuntamento si ripeterà nel 2026, con il primo concerto in questa occasione. La piazza era gremita di spettatori, tutti presenti per ascoltare la musica e vivere l’atmosfera del grande evento.
Quattordici anni di musica in Piazza Duomo: il primo appuntamento 2026 con il concerto di Radio Italia a Milano, nel centro gremito di gente (e di pioggia) è emozione assicurata. Un appuntamento immancabile, che, almeno in teoria, segna l’inizio dell’estate in una giornata che sembrava più un preludio d’inverno. Ma nemmeno la pioggia è stata in grado di disperdere la folla urlante, gomito a gomito sotto palco, pronta a saltare e cantare insieme. Momento clue della serata l’arrivo di Arisa, accolto da un boato che testimonia l’amore del pubblico per la cantante. Arisa, il look in pelle e la forza della sua voce. Un esordio per Arisa, per la prima volta in scaletta nel concerto gratuito all’aperto più atteso della stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it
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