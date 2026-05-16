Le sorelle di Arisa sono Sabrina e Isabella, e il loro rapporto con la cantante è molto stretto. Sabrina ha circa 40 anni ed è impegnata in lavori nel settore artistico, mentre Isabella ha circa 35 anni e si occupa di attività legate al sociale. Le due condividono con Arisa un legame forte, mantenendo un ruolo importante nella sua vita personale e professionale. La famiglia è sempre stata un punto di riferimento costante per la cantante, che spesso ha parlato pubblicamente del rapporto con le sorelle.

La vita di Arisa è sempre stata intrecciata a doppio filo con quella della sua famiglia, un nucleo affettuoso e molto unito che ha accompagnato la cantante in ogni fase della sua carriera. Tra le figure più importanti ci sono le sorelle Sabrina e Isabella, due donne con percorsi professionali lontani dal mondo dello spettacolo ma legate alla cantante da un rapporto intenso, fatto di sostegno, complicità e affetto autentico. Nonostante vivano entrambe all’estero, il legame con Arisa non si è mai affievolito, anzi si è rafforzato negli anni grazie a un dialogo costante e a una presenza emotiva che supera qualsiasi distanza geografica. Ma chi sono davvero Sabrina e Isabella? Qual è il loro lavoro? E come si è costruito il rapporto con la sorella famosa? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Arisa, chi sono le sorelle Sabrina e Isabella: età, lavoro e il legame speciale con la cantante

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