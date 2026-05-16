Argentario le novità in vista per il Palio Controlli antidoping a sorpresa
A Monte Argentario si preparano nuove misure per il Palio in programma. L’Ente che organizza l’evento sta considerando di effettuare controlli antidoping a sorpresa durante le competizioni. In questo quadro, si sta valutando di affidare le verifiche alla Nado, l’Organizzazione nazionale antidoping. Le modifiche sono ancora in fase di definizione e si inseriscono nel quadro delle strategie per garantire la regolarità dell’evento. La decisione sarà comunicata nelle prossime settimane.
Monte Argentario (Grosseto), 16 maggio 2026 – Si va verso i controlli antidoping a sorpresa. Tra le modifiche a cui sta lavorando l’Ente Palio in vista della prossima manifestazione prende corpo l’ipotesi di verifiche aggiuntive affidate alla Nado, l’Organizzazione nazionale antidoping. Un’eventualità ancora da definire nei dettagli, ma che potrebbe diventare operativa già da questa edizione, andando ad aggiungersi nel periodo che precede il Palio ai controlli che vengono effettuati tradizionalmente il 15 agosto, al termine della gara, quando viene sorteggiato un vogatore per ciascun rione. L’idea nasce anche alla luce di quanto accaduto lo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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