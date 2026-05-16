Argentario le novità in vista per il Palio Controlli antidoping a sorpresa

A Monte Argentario si preparano nuove misure per il Palio in programma. L’Ente che organizza l’evento sta considerando di effettuare controlli antidoping a sorpresa durante le competizioni. In questo quadro, si sta valutando di affidare le verifiche alla Nado, l’Organizzazione nazionale antidoping. Le modifiche sono ancora in fase di definizione e si inseriscono nel quadro delle strategie per garantire la regolarità dell’evento. La decisione sarà comunicata nelle prossime settimane.

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