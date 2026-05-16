Arceto furti all’alba | bar e gelateria colpiti dai ladri in via Pagliani
La mattina presto, due esercizi commerciali situati in via Pagliani sono stati vittime di furti messi a segno dai ladri. I malviventi sono entrati in un bar e in una gelateria, entrambi vicini, e hanno svuotato le casse. Durante la fuga, sono state trovate alcune tracce sul luogo del crimine, ma ancora non sono stati chiariti i dettagli su come siano riusciti ad entrare nei locali contemporaneamente. La polizia sta investigando per raccogliere elementi utili alle indagini.
? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a colpire due locali vicini contemporaneamente?. Quali tracce hanno lasciato i malviventi per fuggire dopo il colpo?. Chi sono i responsabili della pianificazione di questo doppio furto?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza dei commercianti di Arceto?.? In Breve I furti sono avvenuti intorno alle 6:30 in via Pagliani ad Arceto.. Il bottino sottratto ai due esercizi ammonta a svariate centinaia di euro.. I carabinieri di Scandiano indagano sulla possibile pianificazione dei due colpi.. I ladri hanno infranto una finestra per accedere al bar caffetteria.. I carabinieri di Scandiano sono intervenuti in via Pagliani ad Arceto nelle prime ore di ieri mattina per accertare due furti avvenuti presso attività commerciali della frazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Castelfranco, raid notturno nel centro: 5 negozi colpiti dai ladri? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a colpire cinque negozi contemporaneamente? Quali dettagli rivelano le telecamere sulla fuga dei...
Leggi anche: Ristoranti e bar presi di mira dai ladri che rubano e vandalizzano: "Non si può lavorare in queste condizioni"