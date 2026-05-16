Arceto furti all’alba | bar e gelateria colpiti dai ladri in via Pagliani

La mattina presto, due esercizi commerciali situati in via Pagliani sono stati vittime di furti messi a segno dai ladri. I malviventi sono entrati in un bar e in una gelateria, entrambi vicini, e hanno svuotato le casse. Durante la fuga, sono state trovate alcune tracce sul luogo del crimine, ma ancora non sono stati chiariti i dettagli su come siano riusciti ad entrare nei locali contemporaneamente. La polizia sta investigando per raccogliere elementi utili alle indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a colpire due locali vicini contemporaneamente?. Quali tracce hanno lasciato i malviventi per fuggire dopo il colpo?. Chi sono i responsabili della pianificazione di questo doppio furto?. Come influirà questo episodio sulla sicurezza dei commercianti di Arceto?.? In Breve I furti sono avvenuti intorno alle 6:30 in via Pagliani ad Arceto.. Il bottino sottratto ai due esercizi ammonta a svariate centinaia di euro.. I carabinieri di Scandiano indagano sulla possibile pianificazione dei due colpi.. I ladri hanno infranto una finestra per accedere al bar caffetteria.. I carabinieri di Scandiano sono intervenuti in via Pagliani ad Arceto nelle prime ore di ieri mattina per accertare due furti avvenuti presso attività commerciali della frazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arceto, furti all’alba: bar e gelateria colpiti dai ladri in via Pagliani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castelfranco, raid notturno nel centro: 5 negozi colpiti dai ladri? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a colpire cinque negozi contemporaneamente? Quali dettagli rivelano le telecamere sulla fuga dei... Leggi anche: Ristoranti e bar presi di mira dai ladri che rubano e vandalizzano: "Non si può lavorare in queste condizioni"