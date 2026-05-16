Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, alle 14.30, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto all’incrocio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo, in località Arcene. Un giovane di 23 anni è rimasto ferito in modo grave e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure e avviato le operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

LO SCHIANTO. L’incidente intorno alle 14.30 di sabato 16 maggio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, intorno alle 14.30, ad Arcene, all’incrocio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Treviglio, una Hyundai Tucson sarebbe uscita dallo stop di via del Gaggiolo per immettersi in via Achille Grandi, entrando in collisione con una moto Triumph che stava percorrendo la strada. L’impatto è stato molto violento: la moto è finita sull’aiuola spartitraffico ed è rimasta gravemente danneggiata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: grave un 23enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schianto tra un taxi e una moto a Milano, morti due ragazzi: avevano 20 e 23 anni

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: ferito un 23enne

Brutto incidente a Torino Crocetta: scontro tra auto e moto all'incrocio, centauro trasportato in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026, all'incrocio tra corso Stati Uniti e corso Ferraris a Torino.

Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: grave un 23enneL’incidente intorno alle 14.30 di sabato 16 maggio tra via Achille Grandi e via del Gaggiolo. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. ecodibergamo.it

Arcene, scontro tra auto e moto all’incrocio: ferito un 23enneL’incidente nel pomeriggio ad Arcene, lungo la strada bassa che collega i due paesi. Sul posto ambulanza, auto medica e carabinieri ... bergamonews.it