Aps Holding approvato il bilancio 2025 e confermato il Consiglio di Amministrazione
Aps Holding ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, che si è concluso con un utile netto di 1,43 milioni di euro, rispetto ai 68mila euro del precedente. Il Consiglio di Amministrazione è stato riconfermato per un altro mandato. La società ha comunicato i risultati finanziari durante un'assemblea, confermando anche le nomine in carica. Il documento finanziario evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente, senza altri dettagli sui dati specifici.
Aps Holding ha chiuso il bilancio del 2025 con un utile netto di 1,43 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 68.937 euro registrati nel 2024.Nel corso dell’anno il valore della produzione ha segnato un calo del 3,52%, mentre i costi della produzione sono aumentati dell’1,37%. La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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