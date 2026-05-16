Aps Holding approvato il bilancio 2025 e confermato il Consiglio di Amministrazione

Da padovaoggi.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aps Holding ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, che si è concluso con un utile netto di 1,43 milioni di euro, rispetto ai 68mila euro del precedente. Il Consiglio di Amministrazione è stato riconfermato per un altro mandato. La società ha comunicato i risultati finanziari durante un'assemblea, confermando anche le nomine in carica. Il documento finanziario evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente, senza altri dettagli sui dati specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aps Holding ha chiuso il bilancio del 2025 con un utile netto di 1,43 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 68.937 euro registrati nel 2024.Nel corso dell’anno il valore della produzione ha segnato un calo del 3,52%, mentre i costi della produzione sono aumentati dell’1,37%. La. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Uniacque, approvato il bilancio 2025 e nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Luca Serughetti confermato alla presidenza

A4 Holding, approvato il bilancio 2025 tra stabilità e crescita: aumentano traffico e investimentiA4 Holding ha approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2025 delle società del gruppo, confermando un andamento complessivamente stabile sotto...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web