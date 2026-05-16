Aps Holding approvato il bilancio 2025 e confermato il Consiglio di Amministrazione

Aps Holding ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2025, che si è concluso con un utile netto di 1,43 milioni di euro, rispetto ai 68mila euro del precedente. Il Consiglio di Amministrazione è stato riconfermato per un altro mandato. La società ha comunicato i risultati finanziari durante un'assemblea, confermando anche le nomine in carica. Il documento finanziario evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente, senza altri dettagli sui dati specifici.

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