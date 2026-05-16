Sono stati accolti i primi due pazienti nel nuovo Ospedale di Comunità situato nella Cittadella San Rocco di Ferrara. Si tratta di un uomo di 70 anni e di una donna di 83 anni, che sono entrati nel nosocomio nelle ultime ore. L’apertura ufficiale ha consentito l’avvio delle attività sanitarie nel nuovo spazio, che si trova all’interno dell’area della Cittadella. L’ospedale si propone di offrire servizi di assistenza sanitaria dedicata ai cittadini residenti nella zona.

Un uomo di 70 e una donna di 83 anni sono i primi due pazienti del Nuovo Ospedale di Comunità della Cittadella San Rocco di Ferrara. Alle 8.30 di ieri, i due pazienti hanno varcato l’accesso alla nuovissima struttura realizzata nell’ambito del PNRR. "Oggi è un momento che definirei storico nel percorso di crescita di questa struttura – afferma Marilena Bacilieri, Direttrice Distretto Centro Nord, che prosegue - Oggi aggiungiamo un tassello fondamentale nell’implementazione della sanità territoriale, garantendo ulteriori risposte ai bisogni di salute della popolazione ferrarese". Il nuovo Osco è il risultato degli interventi di ristrutturazione di parte del padiglione 35 (primo e secondo piano) ed è stato finanziato con Fondi Pnrr per 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Apre l’Osco alla Cittadella. San Rocco con 20 posti

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