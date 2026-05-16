Lunedì 8 giugno riprenderà il ‘Sassuolo Camp’, un evento estivo che si svolge ogni anno presso il Mapei Football Center. L’iniziativa, dedicata ai giovani appassionati di calcio, rappresenta un momento tradizionale dell’estate della squadra neroverde. La prima giornata segnerà l’inizio di una serie di attività rivolte ai partecipanti, che si svolgeranno nelle settimane successive. L’organizzazione ha confermato la ripresa dell’appuntamento annuale, che coinvolge bambini e ragazzi provenienti da diverse aree.

Sono un appuntamento fisso dell’estate neroverde, e da lunedì 8 giugno tornano, nella cornice del Mapei Football Center. Parliamo dei ‘ Sassuolo Camp ’, i camp estivi promossi dal Sassuolo Calcio a beneficio dei giovanissimi. Tre settimane di calcio e divertimento a tinte neroverdi, che si svolgono con la cosiddetta ‘formula day’ che prevede turni settimanali da 5 giorni – dal lunedi al venerdi – dalle 8,30 alle 17 e festa aperta anche alle famiglie il sabato. Le iscrizioni, già attive su www.generaziones.itsassuolo-camp sono riservate a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni. La quota di iscrizione è di 330 euro a settimana (ridotta a 300 euro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - APPUNTAMENTO ESTIVO. ’Sassuolo Camp’. Il via l’8 giugno

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