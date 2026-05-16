Approvvigionamento idrico il potabilizzatore Scoltenna al centro delle strategie di Hera in Appennino

Nel cuore dell’Appennino modenese, tra i boschi di Olina di Pavullo, si trova il potabilizzatore Scoltenna, un impianto che trasforma l’acqua proveniente dal fiume in acqua potabile. Questa installazione rappresenta un elemento chiave nelle strategie di gestione delle risorse idriche da parte di Hera. La struttura, nota come una “fabbrica dell’acqua”, svolge un ruolo centrale nel garantire l’approvvigionamento idrico per le comunità della zona.

E’ una vera e propria “fabbrica dell’acqua”, incastonata tra i boschi dell’appennino modenese a Olina di Pavullo. Il potabilizzatore Scoltenna, gestito dal Gruppo Hera, ha ospitato nei giorni scorsi la visita di sindaci e amministratori dei comuni di Pavullo, Lama Mocogno, Polinago, Serramazzoni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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