Approvato il rendiconto di Bellano con spese per 11 milioni | l' importante sostegno dato dal turismo
Il bilancio 2025 del Comune di Bellano è stato ufficialmente approvato, con un importo complessivo di circa 10 milioni 800 mila euro. Il rendiconto evidenzia una gestione finanziaria positiva, con spese totali che raggiungono gli 11 milioni di euro. Tra le voci di spesa più rilevanti, si evidenzia il sostegno al settore turistico, che ha avuto un ruolo significativo nel bilancio complessivo. La comunicazione ufficiale indica che le casse comunali si mostrano solide e in grado di sostenere le attività previste.
È stato approvato il rendiconto finanziario del bilancio 2025 del Comune di Bellano, che si attesta a circa 10 milioni 800mila euro e, ancora una volta, racconta di casse comunali in salute. In calo l'indice di indebitamento"Considerando accertamenti e impegni, rappresenta un risultato in linea. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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