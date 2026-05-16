Appalti la Provincia attiva quattro nuove categorie di lavori specializzati

La Provincia di Padova ha annunciato l’attivazione di quattro nuove categorie di lavori specializzati nel settore degli appalti pubblici. Queste categorie sono state messe a disposizione di operatori economici interessati a partecipare alle gare per l’esecuzione di lavori pubblici. La novità riguarda la possibilità di iscriversi a queste nuove sezioni, che ampliano le opzioni disponibili per chi intende partecipare ai bandi di gara dell’ente. La decisione si inserisce in un processo di aggiornamento delle procedure di affidamento.

La Provincia di Padova ha attivato quattro nuove categorie di opere specializzate alle quali gli operatori economici possono iscriversi per candidarsi all’esecuzione di lavori pubblici. I nuovi elenchi riguardano le finiture di opere generali di natura edile e tecnica (OS7), le opere di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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