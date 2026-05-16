Aperta un’indagine Italiani morti alle Maldive l’annuncio è appena arrivato

Le autorità delle Maldive hanno avviato un’indagine sulla morte di cinque sub italiani, avvenuta durante un’immersione. L’indagine mira a verificare le cause che hanno portato il gruppo a immergersi a una profondità superiore ai limiti previsti dalla normativa locale. La notizia arriva poco dopo il ritrovamento dei corpi, e le autorità stanno raccogliendo testimonianze e dati tecnici legati all’evento. La vicenda ha suscitato attenzione sia in Italia che nelle Maldive.

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Le autorità delle Maldive hanno aperto un’indagine sulla tragedia costata la vita a cinque sub italiani, cercando di chiarire perché il gruppo si sia immerso a una profondità superiore ai limiti consentiti dalle normative locali. La vicenda continua a sollevare interrogativi mentre proseguono le operazioni di recupero dei corpi dispersi. Secondo quanto riferito dal ministero del Turismo di Malé e riportato dal quotidiano The Nation, il regolamento maldiviano consente normalmente immersioni turistiche fino a 30 metri di profondità, salvo autorizzazioni particolari o attività specialistiche. Un dettaglio che rende ancora più delicata la posizione degli investigatori è legato al luogo del ritrovamento di Gianluca Benedetti, l’unico corpo recuperato finora dopo la tragedia avvenuta durante l’immersione nell’atollo di Vaavu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Aperta un’indagine”. Italiani morti alle Maldive, l’annuncio è appena arrivato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Morti 5 sub italiani alle Maldive - In grotta a 50 metri di profondità Sullo stesso argomento Italiano morti alle Maldive, l’annuncio di Tajani è appena arrivato: cosa succede oraLe operazioni di recupero dei quattro subacquei italiani dispersi dopo il drammatico incidente avvenuto giovedì scorso alle Maldive sono... Italiani morti alle Maldive, la procura di Roma avvia un’indagineLa procura di Roma ha avviato un’indagine sulla morte dei cinque italiani alle Maldive, avvenuta durante un’immersione. Tragedia alle Maldive, al via il recupero dei sub italiani. La procura di Roma apre un’indagine x.com Media Maldive, 'aperta indagine per capire perchè superato limite dei 30 metri'Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni alle Maldive. Lo scrive il sito locale Ed ... ansa.it Uno dei più grande youtuber italiani, Davie504, annuncia di lasciare l'Italia, elencando vari problemi. Pareri? reddit Italiani morti alle Maldive e le indagini sull'immersione: la nota dell'Università di GenovaItaliani morti durante un’immersione non prevista dal progetto di ricerca: chiarimenti dell’Università di Genova e indagini in corso sulla dinamica della tragedia. notizie.it