Aperitivi della Conoscenza speciali per il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma

Tre eventi sono previsti durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS a Parma, con gli Aperitivi della Conoscenza programmati alle 17. Questi incontri rappresentano occasioni di approfondimento e si svolgono in date diverse, coinvolgendo relatori e partecipanti interessati ai temi legati allo sviluppo sostenibile. La partecipazione è aperta e gratuita, e le occasioni permettono di ascoltare interventi su argomenti specifici nel settore. I dettagli sulle date e i relatori sono stati comunicati dall’organizzazione dell’evento.

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