Aperitivi della Conoscenza speciali per il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma
Tre eventi sono previsti durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS a Parma, con gli Aperitivi della Conoscenza programmati alle 17. Questi incontri rappresentano occasioni di approfondimento e si svolgono in date diverse, coinvolgendo relatori e partecipanti interessati ai temi legati allo sviluppo sostenibile. La partecipazione è aperta e gratuita, e le occasioni permettono di ascoltare interventi su argomenti specifici nel settore. I dettagli sulle date e i relatori sono stati comunicati dall’organizzazione dell’evento.
Sono tre gli appuntamenti speciali degli Aperitivi della Conoscenza organizzati per il Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS Parma, tutti alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point (Sottopasso del Ponte Romano). Lunedì 18 maggio si parlerà di AI e smart cities: dati, diritti e sostenibilità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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