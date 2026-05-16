Aosta e Châtillon hanno deciso di incontrarsi ogni terzo lunedì del mese per pregare insieme per la pace. La proposta è nata da un gruppo di rappresentanti delle chiese locali, che hanno organizzato un momento di preghiera condiviso tra le due comunità. L’evento si svolgerà simultaneamente nelle rispettive chiese, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità e promuovere un momento di riflessione comune. La prima occasione è fissata per il prossimo mese, senza una data precisa ancora comunicata.

? Punti chiave Come faranno Aosta e Châtillon a pregare contemporaneamente?. Chi ha ideato questo nuovo appuntamento mensile tra le chiese?. Quali nazioni riceveranno un pensiero specifico durante la preghiera?. Perché questa iniziativa coinvolge anche i piccoli borghi della valle?.? In Breve Incontro nato dal dialogo tra Azione Cattolica e Daniela Sironi di Sant'Egidio.. Progetto concepito dopo il confronto tra le associazioni dell'11 febbraio 2023.. Preghiera simultanea alle 20:45 tra Santa Croce e Convento dei Cappuccini.. Impegno civile per i paesi in conflitto attraverso la memoria territoriale.. Lunedì 18 maggio alle ore 20:45, la chiesa di Santa Croce ad Aosta e il Convento dei Cappuccini a Châtillon si uniranno in un unico momento di preghiera per la pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta e Châtillon unite: ogni terzo lunedì per pregare la pace

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