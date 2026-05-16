Anziane pedinate e rapinate | arrestato l' autore almeno 8 i colpi messi a segno

Un uomo di 66 anni è stato arrestato dal commissariato di polizia di Manfredonia con l’accusa di aver messo a segno almeno otto rapine e tentativi di furto con strappo ai danni di anziane. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa nei suoi confronti. Le indagini hanno ricostruito diversi episodi di rapina e tentato furto con strappo, alcuni dei quali hanno provocato lesioni personali aggravate alle vittime.

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