Anziane pedinate e rapinate | arrestato l' autore almeno 8 i colpi messi a segno
Un uomo di 66 anni è stato arrestato dal commissariato di polizia di Manfredonia con l’accusa di aver messo a segno almeno otto rapine e tentativi di furto con strappo ai danni di anziane. L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di custodia in carcere emessa nei suoi confronti. Le indagini hanno ricostruito diversi episodi di rapina e tentato furto con strappo, alcuni dei quali hanno provocato lesioni personali aggravate alle vittime.
Il commissariato di polizia di Manfredonia, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di un 66enne, ritenuto responsabile di una serie di rapine e tentati furti con strappo nonché di lesioni personali aggravate. La complessa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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