Anticipazioni Un Posto al Sole 18-22 maggio | Marina tradisce Roberto e Greta torna alla carica Rossella davanti ad una scelta drammatica

Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 18 al 22 maggio, si susseguono eventi che coinvolgono diversi personaggi e relazioni. Marina si trova al centro di una trametta contro Greta, mentre Roberto si trova a vivere momenti di tensione. Nel frattempo, Greta fa ritorno con decisioni importanti e Rossella si trova di fronte a una scelta difficile. La settimana si preannuncia ricca di colpi di scena, con intrighi familiari e rapporti sempre più complessi.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 maggio: Marina trama contro Greta, tensioni per Roberto e crisi tra Rosa e Damiano Settimana ricca di colpi di scena a Un Posto al Sole, dove intrighi familiari, segreti e rapporti sempre più tesi terranno banco nelle puntate in onda dal 18 al 22 maggio. Marina continua a muoversi nell’ombra contro Greta, mentre Roberto si ritrova travolto da nuovi problemi sia in famiglia che sul lavoro. Spazio anche alle difficoltà di Rosa, ai dubbi di Rossella e alla delicata situazione di Alberto. Marina prosegue il suo piano per allontanare Greta da Roberto e dalla loro famiglia. La donna agisce con estrema cautela, senza rivelare nulla al marito, ignaro dell’accordo segreto stretto con Mori. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Anticipazioni Un posto al sole colpi di scena e tensioni dal 27 al 30 aprile

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