Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18-22 maggio | Rosa e Marcello verso una scelta drammatica Mirella sempre più distante da Luigi

Settimana ad alta tensione per “Il Paradiso delle Signore“: le puntate in onda dal 18 al 22 maggio saranno segnate da scelte drammatiche, ricatti e rapporti sentimentali sempre più complicati. Al centro della scena ci saranno le gravi condizioni di Rosa e il piano rischioso organizzato da Irene e Johnny per aiutare Cesare a liberarsi dalla morsa di Renato Mancino. La situazione di Cesare si fa sempre più delicata ed Irene, profondamente preoccupata, decide di confidarsi con Delia e racconta i timori legati ai debiti di gioco dell’uomo. A complicare ulteriormente il quadro ci pensa Johnny, che cerca di sostenerla ma si ritrova a fare i conti con le pressioni e il ricatto di zia Sandra. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: ROSA PARTE E MARCELLO RESTA SOLO TRA PAURA E SILENZIO

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