animazione 3d lavoro e volontariato

A Bergamo torna il festival dedicato all’animazione 3D, con numerosi eventi e proiezioni dedicate a questa forma artistica. Tra le storie presenti, quella di una volontaria che ha deciso di dedicare il suo tempo alla promozione dell’animazione, trasformando la passione in un’attività di impegno sociale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge professionisti, studenti e appassionati provenienti da diverse parti. L’edizione di quest’anno si concentra anche sui temi del lavoro e del volontariato nel settore dell’animazione digitale.

IL FESTIVAL. Torna Bergamo animation days. La storia di Iolanda, che ha trasformato la sua passione in un’esperienza di volontariato. Ci sono eventi che proseguono, anche oltre la loro conclusione, perché dall’esperienza vissuta si costruisce un percorso di relazioni, competenze e scelte consapevoli. È il caso di Iolanda Filipponi, 28enne romana, animatrice 3D di professione, che ha deciso di trasformare la sua passione per l’animazione in un’esperienza di volontariato a Bergamo animation days (Bad), il festival che torna - sempre promosso dall’associazione no profit Keyframe - dal 14 al 16 maggio. Filipponi scopre la manifestazione durante un periodo di lavoro a Milano: «Nel 2024 ho partecipato come spettatrice. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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