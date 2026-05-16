Nel corso di una recente intervista, Andrea Sempio ha commentato la vicenda che lo riguarda ribadendo di essere estraneo all’omicidio che ha coinvolto Chiara Poggi. Durante la trasmissione televisiva, il tecnico ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sugli audio ascoltati, sottolineando di non aver mai adottato un atteggiamento ambiguo, e ha affermato: “La penna mica ce l’ho”. La sua posizione viene confermata anche dalle sue parole, che rafforzano la sua versione dei fatti.

Andrea Sempio torna a parlare del caso Garlasco ribadendo con fermezza la propria innocenza: “Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi”. Nell’intervista a Quarto Grad o, però, il punto centrale del dibattito diventa quello delle intercettazioni ambientali e soprattutto degli audio “ripuliti” da un tecnico specializzato, Michele Vitiello. Secondo Sempio, dopo un anno e mezzo di indagini era inevitabile che venisse cercato un movente e che l’attenzione si concentrasse su alcuni passaggi delle registrazioni. L’indagato evita però di entrare nel merito delle intercettazioni, spiegando di non averle ancora ascoltate integralmente e di non voler commentare pubblicamente contenuti già oggetto di analisi investigativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, gli audio ribaltati dal tecnico a Quarto Grado: "La penna mica ce l'ho"

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