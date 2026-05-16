Ancelotti e il Brasile avanti insieme fino al 2030

Da serieagoal.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La federazione brasiliana ha annunciato che continuerà a collaborare con l’allenatore fino ai Mondiali del 2030. La decisione riguarda il proseguimento del rapporto con l’allenatore italiano, che era stato ingaggiato in passato per guidare la nazionale. La collaborazione tra le parti si estenderà quindi per diversi anni, coprendo le competizioni internazionali e le qualificazioni successive. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul contratto o sulle modalità di collaborazione.

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La federazione brasiliana ha deciso di proseguire il proprio progetto con Carlo Ancelotti fino ai Mondiali del 2030. La scelta conferma la volontà della Cbf di dare continuità a un percorso iniziato nel 2025 e costruito senza dipendere esclusivamente dai risultati immediati. In Brasile il tecnico emiliano è considerato la figura ideale per rilanciare la Seleçao grazie alla sua esperienza internazionale, alla capacità di gestione del gruppo, a un palmarès unico nel calcio europeo. L’obiettivo resta chiaro: riportare il Brasile a conquistare il titolo mondiale che manca ormai del 2002. Le parole di Ancelotti dopo il rinnovo. Nel comunicato diffuso della federazione, Ancelotti ha espresso soddisfazione per il prolungamento dell’accordo, sottolineando il forte legame creato con il Paese e con i tifosi brasiliani. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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