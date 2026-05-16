Ancelotti e il Brasile avanti insieme fino al 2030

La federazione brasiliana ha annunciato che continuerà a collaborare con l’allenatore fino ai Mondiali del 2030. La decisione riguarda il proseguimento del rapporto con l’allenatore italiano, che era stato ingaggiato in passato per guidare la nazionale. La collaborazione tra le parti si estenderà quindi per diversi anni, coprendo le competizioni internazionali e le qualificazioni successive. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sul contratto o sulle modalità di collaborazione.

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