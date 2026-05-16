Anac al Governo | blocchi e violazioni nelle concessioni autostradali

L'Autorità nazionale anticorruzione ha segnalato al Governo criticità riguardanti le concessioni autostradali, evidenziando blocchi e violazioni nelle procedure di affidamento. In particolare, si sono verificati ritardi nell'apertura di nuovi cantieri da parte dei concessionari, che hanno impedito la presenza di concorrenti nel settore. Inoltre, sono state riscontrate proroghe delle concessioni considerate illegittime, che sollevano preoccupazioni sulla gestione e sulla sicurezza delle infrastrutture stradali.

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