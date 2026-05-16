Anac al Governo | blocchi e violazioni nelle concessioni autostradali
L'Autorità nazionale anticorruzione ha segnalato al Governo criticità riguardanti le concessioni autostradali, evidenziando blocchi e violazioni nelle procedure di affidamento. In particolare, si sono verificati ritardi nell'apertura di nuovi cantieri da parte dei concessionari, che hanno impedito la presenza di concorrenti nel settore. Inoltre, sono state riscontrate proroghe delle concessioni considerate illegittime, che sollevano preoccupazioni sulla gestione e sulla sicurezza delle infrastrutture stradali.
? Domande chiave Perché i grandi concessionari bloccano l'apertura dei cantieri alla concorrenza?. Come influiscono le proroghe illegittime sulla sicurezza delle nostre strade?. Quali rischi corrono le tratte A4 Brescia-Verona e Torino-Milano?. Chi deve rispondere del mancato aggiornamento dei piani economici autostradali?.? In Breve Articolo 186 impone gare esterne per il 50-60% degli appalti autostradali.. Pef scaduti al 31 dicembre 2024 bloccano il calcolo delle quote da gara.. Scadenze critiche per A4 Brescia-Verona e A4 Torino-Milano fissate al 31 dicembre 2026.. Nuove concessioni scadenti al 31 ottobre 2028 rischiano proroghe illegittime senza gare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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