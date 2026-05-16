Amministrative 2026 il presidente dell' Udc Lorenzo Cesa a sostegno di Mario Colantonio | L' alternativa giusta per rilanciare la città

Il presidente dell'Udc ha partecipato a un evento pubblico a Chieti per esprimere il proprio supporto al candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Durante l’intervento, ha dichiarato che la candidatura rappresenta un’alternativa valida per il rilancio della città. La campagna elettorale si sta intensificando e si concentra sulla presentazione di proposte per il governo locale.

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