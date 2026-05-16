Amministrative 2026 il presidente dell' Udc Lorenzo Cesa a sostegno di Mario Colantonio | L' alternativa giusta per rilanciare la città

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Udc ha partecipato a un evento pubblico a Chieti per esprimere il proprio supporto al candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Durante l’intervento, ha dichiarato che la candidatura rappresenta un’alternativa valida per il rilancio della città. La campagna elettorale si sta intensificando e si concentra sulla presentazione di proposte per il governo locale.

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Il presidente nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa, a Chieti, a sostegno del candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc Mario Colantonio, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Hanno preso parte all'incontro, nel corso del quale sono stati presentati ufficialmente i candidati dell'Udc. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Chieti, amministrative: Lorenzo Cesa (UdC) sostiene la candidatura di Colantonio

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